Специалисты не нашли следов медведя на указанном оленеводами месте

Специалисты службы по охране биоресурсов ЯНАО обследовали место предполагаемого появления медведя в районе одного из стойбищ и не обнаружили следы животного. Речь идёт о предполагаемом выходе зверя в Ямальском районе.

18 октября тундровик сообщил в ЕДДС, что в 5-7 км от стойбища оленеводов в районе реки Еркута (10 разъезд ж/д Обская – Бованенково) появился белый медведь. Как рассказывают в департаменте природных ресурсов округа, ещё до вылета патрульного вертолёта звонивший заявил об уходе медведя. Однако специалисты всё равно приняли решение лететь. Депприроды подчёркивает, что прибывшие сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО осмотрели очень большой участок.

«Сотрудники на вертолёте обследовали значительную территорию вокруг стойбища, но следов медведя не обнаружили. При встрече с тундровиками специалисты обсудили текущую ситуацию, объяснили правила поведения при встрече с медведем и передали им устройства для отпугивания животного», – говорится в информации ведомства.

Сообщение о белом медведе в ЕЕДС передал местный житель, родственник известного блогера Ейко Сэротэтто. Неофициальный собеседник агентства «Новый День» предполагает, что он заявил о появлении животного, чтобы иметь возможность потом улететь вместе со специалистами биоресурсов в качестве попутчика. Дело в том, что во время звонка он спросил, сможет ли вертолёт взять пассажиров и груз. Однако ему ответили отказом – в этот раз такой возможности не было. И после этого тундровик рассказал, что медведь ушёл.

«У нас была информация, что в стойбище, возле которого якобы видели медведя, хотели вызвать санавиацию. Возможно, кто-то из родственников звонившего заболел. Но, видимо, вызвать врачей так и не решились, и попробовали организовать полёт с другой службой. Не так давно у кочевников появилась возможность улетать попутными бортами с ветеринарами, службой биоресурсов, избиркомами. Для этого нужен веский повод – полёт в больницу, из больницы к стойбищу, к месту оформления документов, возвращение студентов с места учёбы в тундру и так далее. И, конечно, нужно, чтобы вертолёт какой-либо службы прилетел к месту кочевий с конкретной задачей», – говорит собеседник.

Ямальский район, Наталья Ефремова

