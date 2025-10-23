В мэрии Нового Уренгоя участнику СВО отказались давать полагающиеся ему выплаты

На Ямале участник СВО через прокуратуру смог добиться положенных ему выплат.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году управлением по труду и социальной защите населения администрации города Новый Уренгой мужчине было отказано в единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей (в связи с заключением контракта и участием в СВО), а также единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей на приобретение вещевого имущества.

Прокурор города направил иск в суд о признании права на получение выплат.

Органом местного самоуправления добровольно исполнены исковые требования прокуратуры, полагающаяся компенсация в размере 600 тысяч рублей выплачена военнослужащему.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube