Ямалец забрал с витрины алкоголь и ушел, не расплатившись

Один год исправительных работ получил ямалец, который хотел похитить из магазина алкоголь.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление совершил 35-летний житель Надыма.

В августе текущего года мужчина открыто похитил из ближайшего магазина алкоголь и пошел с ним на выход, оттолкнул продавца, пытавшегося его остановить.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года исправительных работ, с удержанием 10 % полученного заработка в доход государства.

Надым, Елена Васильева

