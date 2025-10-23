Два ямальца били третьего, пока он не отдал им карту и не назвал пин-код

Два ямальца задержаны за жестокое избиение третьего.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент произошел в селе Гыда Тазовского района. По версии следствия, двое подозреваемых нанесли множественные удары руками по разным частям тела своему знакомому и потребовали передать им банковскую карту с пин-кодом. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, отдал злоумышленникам карту и доступ к ней.
В результате фигуранты похитили с банковской карты денежные средства.
В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Салехард, Елена Васильева
