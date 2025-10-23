За полтора месяца учёбы ученики в Лабытнанги разгромили школьный туалет

В городском паблике Лабытнанги появился пост о состоянии туалетов в школе №8. На приложенных фото видно, что двери в уборные сломаны. Автор поста жалуется, что руководство школы ничего не предпринимает для исправления ситуации и ремонта санузла.

«Это туалеты в школе номер 8 города Лабытнанги, куда смотрит школа мой сын приходит домой и рассказывает что учителя кричат на учеников вообщем куда смотрит директор школы, почти вся сломана, крыша на 4 этаже вся протекает, туалеты сломаны, учителя некомпетентны, все оборудование старое!», – написал житель в сообществе Лабытнанги Info (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

От школы уже поступил официальный комментарий, в нём говорится, что туалеты были отремонтированы к 1 сентября, но потом их сломали ученики.

«То, что происходит сейчас, конечно, ужасно. На данный момент закуплены все необходимые материалы, для ремонтных работ, которые будут произведены в каникулярный период. Все фото «поломок» были отправлены в родительские чаты для проведения бесед родителей с детьми о недопустимости порчи школьного имущества. Кроме того, директор школы собирала учеников школы для проведения беседы», – сообщили представители учреждения в комментариях к посту.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

