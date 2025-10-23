Артюхов рассказал главе Минстроя РФ, как на Ямале и в ДНР идут стройки и ремонты

Дмитрий Артюхов встретился в Москве с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Кк сообщили «Новому Дню» в пресс-службе главы ЯНАО, Артюхов подробно рассказал о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», подготовке к осенне-зимнему сезону и ходе восстановления объектов в ДНР.

Напомним, что летом 2024 года регион досрочно выполнил указ президента РФ по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Расселено 239,5 тысячи квадратных метров. «Мы взяли повышенные обязательства – расселить до конца 2025 года миллион «квадратов» аварийного жилья, и эта задача уже близка к завершению», – сказал Дмитрий Артюхов.

Также чиновник обсудили проведение капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе и модернизацию обеспечивающей инфраструктуры в ЯНАО. Всего в программу капремонта включено 2 477 домов.

В регионе в этом году намечена модернизация системы теплоснабжения, в том числе благодаря механизмам инфраструктурных бюджетных кредитов. Проводятся работы по замене теплосетей и инженерных сетей, которые направлены на повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для жителей региона.

Автономный округ активно использует механизмы привлечения льготного федерального финансирования при строительстве социальных объектов. С использованием инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ в регионе реализуются шесть проектов строительства образовательных учреждений в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале. В каждом городе возводится по школе и детскому саду.

С использованием казначейского инфраструктурного кредита реализуется проект строительства горнолыжного курорта Рай-Из. Туристический комплекс на Полярном Урале представляет собой первый инвестиционный проект в России по созданию круглогодичного горнолыжного курорта в условиях концессии.

Ямал с июня 2022 года восстанавливает Волновахский муниципальный округ в ДНР. За это время ямальскими строителями отремонтировано порядка 200 многоквартирных домов – это более 200 тысяч квадратных метров жилья. Свои жилищные условия смогли улучшить около трех тысяч семей. За почти три года ямальцы также восстановили порядка 100 социальных объектов. С августа 2024 года Ямал помогает и в восстановлении Авдеевки Ясиноватского муниципального округа. Восстановлены четыре многоквартирных дома и административное здание, в котором работают МФЦ и социальный фонд. В комфортных условиях в отремонтированных квартирах уже живут 190 человек.

