Ямал получил меньше денег в этом году от нефтегазовых компаний

В бюджет Ямала по сравнению с прошлым годом поступило меньше средств. Об этом сообщил и.о. главы управления налоговой службы региона Руслан Посунько, выступая с докладом на заседании Заксобрания Ямала.

Доходы консолидированного бюджета ЯНАО за девять месяцев 2025 года составили свыше 240 млрд рублей, что на семь процентов ниже поступлений аналогичного периода прошлого года (на 17,4 млрд рублей, если считать в деньгах).

Наибольший удельный вес доходов бюджета традиционно приходится на три налога.

«[Первый] налог на прибыль организаций, поступления составили 64,4 млрд рублей, что, к сожалению, на 27,8% ниже АППГ. [Второй] налог на имущество организаций – 86,6 млрд рублей, что на 416 млн рублей меньше, чем в прошлом году. И НДФЛ – 76,3 млрд рублей, они увеличились на 7%. Причина увеличения НДФЛ традиционная – рост зарплаты в нашем округе», – сообщил г-н Посунько.

По его данным, рост зарплат на Ямале замедлился. Но при этом средняя зарплата выросла до 179 тыс. рублей.

Предприятия нефтегазовой отрасли, которые являются основным источником дохода бюджета Ямала, сильно зависят от курса доллара, пояснил г-н Посунько. Кроме того, стоимость барреля нефти в этом году снизилась. Отсюда уменьшение поступлений.

Что касается налога на имущество, он уменьшился за счёт снижения налоговой базы ПАО «Газпром». «В том числе из-за снятия с учёта более 100 крупных объектов недвижимости и уменьшения балансовой стоимости налогооблагаемого имущества. К сожалению, темпы ввода объектов не превышают темпы снижения балансовой стоимости имеющихся объектов», – заключил главный налоговик Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

