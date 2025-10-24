Ямальских охотников приглашают отстрелить 300 медведей до 31 декабря

Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО известил охотников о наличии свободных квот на отстрел бурых медведей. По данным ведомства, разрешения на охоту начали действовать с 1 августа и будут действительны по 31 декабря во всех общедоступных охотничьих угодьях.

К добыче разрешены:

• Приуральский район – 56 особей

• Красноселькупский район – 5 особей

• Надымский район – 28 особей

• Пуровский район – 69 особей

• Тазовский район – 59 особей

• Шурышкарский район – 83 особи.

Салехард, Елена Васильева

