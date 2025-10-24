Житель Муравленко фиктивно зарегистрировал у себя трех приезжих

Житель Муравленко пошел по суд за фиктивную регистрацию иностранцев у себя в жилье.

Как сообщи «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе следствия было установлено, что мужчина, не намереваясь предоставлять жилое помещение для проживания трем гражданам, дал согласие на их регистрацию по месту пребывания.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube