Ученые будут изучать береговую эрозию на Ямале

В августе-сентябре 2025 года сотрудники и студенты географического факультета провели исследования берегов и побережья двух лицензионных участков Карского моря – Харасавэйского и Крузенштернского. Работы выполнялись в рамках проекта «Мониторинг состояния окружающей среды на лицензионных участках Карского и Баренцева морей, Байдарацкой губы в 2024-2026 гг.», который реализует географический факультет.

Экспедиция вышла по-настоящему комплексной: в полевой отряд входили специалисты-геоморфологи, геодезисты, криолитологи, геохимики и геоботаники, сообщает пресс-служба вуза.

В частности, были выполнены работы, включавшие литодинамические исследования, геоморфологические наблюдения берегов и почвенно-геокриологические изыскания на побережье. Кроме того, были выполнены маршрутное геолого-геоморфологическое обследование, геодезическая съёмка и проведено изучение криолитологического строения береговых уступов, выходов пластовых льдов.

В ходе почвенно-геокриологических работ на побережье была исследована роль морских аэрозолей как компенсаторного экологического фактора, влияющего на биологическое разнообразие и фитомассу мхов арктических тундр. На водораздельных поверхностях при различном удалении от береговой линии были отобраны пробы мхов для последующих лабораторных анализов. Работы на каждой укосной площадке сопровождались ландшафтным описанием, оценкой мощности сезонно-талого слоя и отбором верхних 5 см почв.

Одной из задач экспедиции была оценка запасов органического углерода в почвах и грунтах арктических экосистем. Отобрано более 250 проб отложений уступов размыва, низких берегов (лайд и дельтовых областей), а также тундровых ландшафтов на побережье. Проведенное исследование позволит уточнить имеющиеся представления о морфодинамике берегов лицензионных участков, выявить экологическую роль морских аэрозолей для ландшафтов побережья, а также роль береговой эрозии в глобальном геохимическом цикле углерода.

Салехард, Елена Васильева

