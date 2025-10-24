Ямальских налоговиков наказали за незаконную проверку, которая еще и прошла с нарушениями

На Ямале прокуратура наказала налоговиков, которые провели незаконную проверку бизнеса, да еще и сделали это с нарушениями.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, с соответствующей жалобой обратился индивидуальный предприниматель из Пуровского района.

В ходе проверки деятельности УФНС России по ЯНАО прокурором было установлено, что должностными лицами территориального налогового органа в отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая контрольная закупка для которой оснований не было. Также в ходе проверки был нарушен порядок ее проведения.

Прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле).

Судом в отношении должностного лица вынесено наказание в виде предупреждения.

Также УФНС России по ЯНАО приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь.

