В морском порту Сабетта сдвинули дату перехода на зимний режим работы

На Ямале морской порт Сабетта сдвинул срок перехода на зимний режим работы. Вместо 24 октября он начнет действовать с 29 числа. Соотвествующее распоряжение подписал исполняющий обязанности капитана Александр Фартушной. «На основании прогноза сроков ледообразования от 2 октября 2025 года <...>, представленного ФГБУ «Северное УГМС», а также на основании фактической погоды: <...> изменить дату введения ограничений для судов по режиму ледового плавания», – указано в документе, опубликованном на сайте администрации морских портов Западной Арктики. До этого переход на зимний режим

В прошлом году первые ледовые ограничения Сабетта ввела 18 октября. В этот период в акваторию пускают только ледоколы, напоминает «Север-Пресс».

Сабетта, Елена Васильева

