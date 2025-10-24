Ямалец придумал для своей жены конституцию – отказ от секса вел к выселению из квартиры

Поразительную историю публикует телеграм-канал база: на Ямале муж придумал семейную конституцию для жены и заставлял по ней жить.

К примеру, в случае отказа от секса жена обязуется покинуть квартиру в течение семи дней (исключение – лишь тяжёлая болезнь).

Преамбулой к «переработанному Домострою» стали цитаты Лабковского и апостола Павла, пишет База и публикует скрины «документа». Супруг требовал:

– Все траты свыше 5 тысяч рублей – согласовывать;

– Полный контроль над семейным чатом в мессенджере;

– Жена должна являться в постель без дополнительного уведомления…

– Отказ в сексе недопустим, фразы «Помоги себе сам», «Вспомни как в армии», «Только не сегодня» – категорически запрещены.

– Сексуальные игрушки с электрическим приводом – тоже нельзя.

– Всё имущество переоформляется в собственность мужа, а кредитный договор – на жену.⁣⁣

Как выяснила «База», Мария и Сергей (имена изменены) прожили вместе долгих 24 года в браке (сейчас обоим около 45 лет). У пары двое детей, имущество в разных регионах и большие проблемы в отношениях из-за патриархального абьюза. Сергей работал в сфере образования и любил всеми управлять. Мария не выдержала и решила развестись. Сергей не хотел её отпускать и вскоре принёс «соглашение о примирении». Хоть и выглядело оно как тотальный сарказм, Мария утверждает, что примерно так на самом деле муж и видел их совместную идеальную жизнь. Сергей решил начать делить имущество – заключили соглашение, по которому Марии досталась лишь небольшая часть совместно нажитого. Но женщина так хотела сбежать, что решила больше не спорить и просто уехала в другой город – начала жить свою лучшую жизнь и вновь вышла замуж. Узнав об этом, Сергей подал в суд, чтобы аннулировать соглашение о разделе имущества и заново переделать всё. Суд встал на сторону мужа. Поэтому за свою свободу женщине придётся «заплатить» ещё.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube