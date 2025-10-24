Жаромских переназначили главой Надымского района

Дмитрий Жаромских во второй раз назначен главой Надымского района. В должности его утвердила дума, прямых выборов мэров в округе нет. Назначение было безальтернативным – в конкурсе участвовали технические кандидаты. О самом конкурсе не писали местные СМИ и не было официальной информации на сайте муниципалитета.

В 2015 году, ещё будучи советником губернатора ЯНАО, Дмитрий Жаромских комментировал отмену прямых выборов мэра в Губкинском – городе, который до последнего отказывался перейти на систему назначения глав.

«Это способ, который подтвердил свою состоятельность и эффективность. Он, например, позволяет сэкономить финансовые средства, а этот вопрос в нынешней экономической ситуации играет важную роль. Уверен, теперь и жители Губкинского, так же как и жители других городских округов, могут рассчитывать на более эффективную систему управления»,– уговаривал ямальцев г-н Жаромских.

