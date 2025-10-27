Ямальский район возглавил выходец из Омской области

Новым главой Ямальского района стал Артём Чуланов. Ранее он был заместителем главы района.

Карьеру чиновника он начинал в Осмкой области – с 2015 по 2021 год г-н Чуланов работал в должности главы Тевризского муниципального района.

Согласно официальной справке районной администрации, новый глава родился в 1985 году в селе Кузнецово Тевризского района Омской области. Имеет диплом Омского госуниверситета по специальности «Юриспруденция». Также получил дополнительное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Инновационное управление развитием территории муниципального образования».

«Для меня большая честь возглавить Ямальский район. Пятилетний опыт работы в команде Андрея Николаевича Кугаевского позволил понять специфику территории и потребности людей, которые здесь живут. Дальнейшая работа будет сосредоточена на развитии по ключевым направлениям, в соответствии с задачами, поставленными губернатором», – сообщил депутатам, которые его утвердили, г-н Чуланов.

Бывший глава Ямальского района Андрей Кугаевский стал депутатом ЗС ЯНАО в сентябре этого года.

