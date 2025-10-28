Сотрудник ГАИ помог знакомому узаконить переделку машины

На Ямале сотрудник ГАИ помог знакомому узаконить переделу машины. Теперь он обвиняется в совершении служебного подлога.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в сентябре 2024 года в поселке Тазовский обвиняемый, занимая должность государственного инспектора группы регистрационно-экзаменационной работы ОГИБДД, по просьбе знакомого внес в информационную систему Госавтоинспекции заведомо ложные сведения. Они содержали информацию о соответствии транспортного средства требованиям безопасности после внесения изменений в его конструкцию. ГАишник изготовил документы о регистрации автомобиля, подтверждающие фиктивные сведения о проведенных регистрационных действиях, которые выдал владельцу автомобиля. Узаконив переделку, сотрдуник ГАИ поставил под угрозу безопасность участников дорожного движения.

В настоящее время следователями установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

