Ямальчанке вернули деньги, которые соцфонд не доплатил ей за беременность и роды

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав.
В ходе нее было установлено, что сотрудники Соцфонда России по ЯНАО неверно определили размер среднедушевого дохода семьи и необоснованно отказали ямальчанке в назначении ежемесячного пособия по беременности, а также в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Прокурор района обратился с иском в суд о возложении на учреждение обязанности назначить указанное ежемесячное пособие и выплатить денежные средства с момента обращения женщины в отделение.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Заявительнице выплачено более 318 тысяч рублей.
Салехард, Елена Васильева
