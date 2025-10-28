Ямальчанке вернули деньги, которые соцфонд не доплатил ей за беременность и роды

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав.

В ходе нее было установлено, что сотрудники Соцфонда России по ЯНАО неверно определили размер среднедушевого дохода семьи и необоснованно отказали ямальчанке в назначении ежемесячного пособия по беременности, а также в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Прокурор района обратился с иском в суд о возложении на учреждение обязанности назначить указанное ежемесячное пособие и выплатить денежные средства с момента обращения женщины в отделение.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Заявительнице выплачено более 318 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

