В Новом Уренгое горит расселённый дом

В Новом Уренгое тушат пожар в расселённом доме. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 13:54.

Горит здание в Коротчаево по адресу ул. Речников, дом 6.

«На момент прибытия наблюдался дым со второго этажа. На данный момент произошло частичное обрушение кровли, тушение пожара продолжается. На месте пожара работают 6 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», – уточнили в МЧС.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

