В 2025 году с Ямала выдворили граждан Украины, Молдовы, Белоруссии и Армении

За девять месяцев 2025 года с Ямала выдворили граждан нескольких государств – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Молдовы, Белоруссии и Украины, которые нарушили правила пребывания на территории России. Их признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ. Об этом сообщают в управлении службы судебных приставов по ЯНАО.

«Кроме этого, один иностранный гражданин привлечён к уголовной ответственности по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)», – уточнили в ведомстве.

Судебные приставы препроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу России, там их передали пограничной службе ФСБ.

В ближайшие пять лет въезд на территорию нашей страны этим иностранцам закрыт.

Салехард, Наталья Ефремова

