Среда, 29 октября 2025, 11:13 мск

Бойцу СВО после жалобы в прокуратуру обещали дать жилье

Участнику СВО после жалобы в прокуратуру дадут положенное ему жилье.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по УрФО, надзорный орган провел проверку о нарушении жилищных прав участника специальной военной операции из села Ратта, принятого на личном приеме прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Установлено, что управление образования администрации района вопреки требованиям законодательства с 1998 года не включило ребенка-сироту в список лиц, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
Прокурор района направил иск в суд об обязании органа местного самоуправления включить бойца в соответствующий список.
Суд требования прокурора полностью удовлетворил.
В настоящее время решение суда исполнено.

Красноселькуп, Елена Васильева

