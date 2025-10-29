Бойцу СВО после жалобы в прокуратуру обещали дать жилье

Участнику СВО после жалобы в прокуратуру дадут положенное ему жилье.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по УрФО, надзорный орган провел проверку о нарушении жилищных прав участника специальной военной операции из села Ратта, принятого на личном приеме прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Установлено, что управление образования администрации района вопреки требованиям законодательства с 1998 года не включило ребенка-сироту в список лиц, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Прокурор района направил иск в суд об обязании органа местного самоуправления включить бойца в соответствующий список.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил.

В настоящее время решение суда исполнено.

Красноселькуп, Елена Васильева

