Бойцу СВО после жалобы в прокуратуру обещали дать жилье

Участнику СВО после жалобы в прокуратуру дадут положенное ему жилье.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по УрФО, надзорный орган провел проверку о нарушении жилищных прав участника специальной военной операции из села Ратта, принятого на личном приеме прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Установлено, что управление образования администрации района вопреки требованиям законодательства с 1998 года не включило ребенка-сироту в список лиц, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
Прокурор района направил иск в суд об обязании органа местного самоуправления включить бойца в соответствующий список.
Суд требования прокурора полностью удовлетворил.
В настоящее время решение суда исполнено.
Красноселькуп, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»