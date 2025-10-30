Подросток нашел банковскую карту и потратил с нее деньги – ему грозит до 6 лет лишения свободы

До шести лет лишения свободы может получить подросток из Салехарда за то, что нашел банковскую карту и потратил с нее деньги.

Как сообщили 2Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 23 октября 2025 года в Салехарде на одной из городских остановок 15-летний местный житель обнаружил потерянную банковскую карту. С ней он пошел в магазин и оплатил свои покупки.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следственное управление напоминает гражданам, что кража с банковской карты (банковского счета) является тяжким преступлением. Уголовные дела о таких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, относятся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Согласно положениям п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за совершение указанного деяния может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Салехард, Елена Васильева

