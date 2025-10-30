Ямалец придумал целую схему, чтобы украсть у коллеги 140 тысяч

Прокуратура Губкинского утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя.

Он обвиняется в мошенничестве, а жертвой стал его коллега по работе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, в июне 2025 года у работника одной из коммерческих организаций Губкинского возник план украсть зарплату у одного из его коллег. Для этого злоумышленник составил от имени потерпевшего заявление о выдаче заработной платы наличными, а также обманным путем убедил другого сотрудника перечислить деньги на подконтрольный ему банковский счет, соврав, что этот счет принадлежит супруге потерпевшего. В действительности же деньги были перечислены на счет банковской карты матери обвиняемого, которую он также ввел в заблуждение. После этого обвиняемый обналичил деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Всего в распоряжении обвиняемого оказалось более 140 тысяч рублей.

Обвиняемый вину полностью признал, в содеянном раскаялся, в добровольном порядке возместил ущерб. Кроме того, в целях решения вопроса о конфискации имущества и исполнения приговора наложен арест на дорогостоящий телефон мошенника, при помощи которого он вел переписку, переговоры с потерпевшим и свидетелями в процессе совершения преступления.

Уголовное дело направлено в Губкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube