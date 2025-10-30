Мальчик, которого укусила собака, получит 45 тысяч

Компенсацию за физические и нравственные страдания получит мальчик из Красноселькупского район.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратилась ямальчанка, которая рассказала, что в августе текущего года бездомная собака укусила за руку ее 9-ленего сына.

В этой связи прокурор в интересах несовершеннолетнего направил

иск в суд о взыскании с администрации района компенсации морального вреда – за то, что безнадзорные собаки вовремя не были отловлены.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка полагающуюся компенсацию в размере 45 тысяч рублей.

Красноселькуп, Елена Васильева

