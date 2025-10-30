российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 октября 2025, 10:33 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальчанка стремительно родила прямо в скорой

Фото: пресс-служба администрации ЯНАО

Стремительные роды произошли у жительницы ЯНАО. Как сообщает пресс-служба администрации округа, в Новом Урегное бригада приехала на вызов к беременной, в микрорайон Коротчаево. Она была на 40-й неделе беременности и жаловалась на боли внизу живота.

Пациентку срочно повезли в Новый Уренгой, однако в пути у неё участились схватки. В двух десятках км от роддома начались роды.Фельдшеры Фатима Бихаева и Алексей Булгаков попросили водителя Василия Михайлишина остановиться, чтобы принять ребенка. На свет появился здоровый мальчик. Его вместе с мамой благополучно довезли до роддома Новоуренгойской ЦГБ.

Сейчас мать и дитя уже готовятся к выписке.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,