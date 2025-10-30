Сегодня экономика Арктики составляет более 9,7 трлн рублей, а промышленный каркас региона формируют кластеры Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской и Архангельской областей, Норильска и Чукотки. Такие данные приводит Восточный центр государственного планирования (Востокгосплан).

Лидерами по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения являются Ненецкий АО (12 млн рублей), Ямал (10,5 млн рублей) и Ханты-Мансийский АО (4,9 млн рублей).

Кроме того, в отчете говорится, что показатели бедности в АЗ РФ варьируются от 3,6% до 14%, что в целом соответствует или превышает среднероссийский уровень (8,3%). Наиболее благополучная ситуация, опять же, в ЯНАО (3,6%), тогда как в Республике Саха (Якутия) зафиксирован максимальный уровень бедности (14%).

Однако среди арктических субъектов наибольшая обеспеченность жильем наблюдается в Республике Коми (35,1 м² на жителя), а вот наименьшая – на Ямале (22,3 м²), отметили Востокгосплане (цитата по «Вести-Ямал»).

