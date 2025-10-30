Власти выделили подконтрольному фонду 13 млн рублей на продвижение брендов рыбы и оленины

Власти Ямала выделили подконтрольному инвестиционному фонду субсидию в 13 млн рублей для «продвижения брендов и суббрендов продукции из оленины и рыбы, включая разработку бренд-стратегий и экспертное сопровождение». Размер субсидии – 13 млн рублей. Речь идёт о региональном инновационно-инвестиционном фонде «Ямал».

Подробностей в документе, который подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, нет. На что именно пойдут деньги – непонятно.

В департаменте АПК ЯНАО не раз говорили о том, что у них уже разработан единый бренд для деликатесов Ямала – «Ямал гурмэ». Сюда входят производители «МУП «Паюта», ООО «Тазовские олени», ПФ «Ныда – ресурс», ООО «Салехардский комбинат», ООО «Северянка», Первая ямальская чайная мануфактура ИП Котлярова, КФХ Шарапендро Р.В, и другие. Бренд разрабатывало рекламное агентство «Дюшес». Сколько денег ушло на его разработку и кто плачивал работу рекламного агентства – не раскрывалось.

На проходящей в эти дни агропромышленной выставке в Екатеринбурге, где присутствовали губернаторы УрФО и полпред президента Артём Жога, власти Ямала установили стенд в стиле нового единого бренда «Ямал гурмэ». Является ли участие в подобных вытсавках продвижением продукции «Ямал гурмэ» для чиновников Ямала – сказать сложно.

Салехард, Наталья Ефремова

