В Салехарде в аварии с маршрутным автобусом погиб человек

В Салехарде вечером 30 октября столкнулись легковая машина KIA и маршрутный автобус. Удар был сильным, водителя иномарки увезли в больницу, где он скончался. Обстоятельства аварии озвучивают в Госавтоинспекции Ямала.

«Около 19:15 в районе д. 19 на улице Обской водитель «KIA RIO» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Маз», – уточнили в инспекции.

Автомобиль сильно дефомирован от удара, на место для оказания помощи выезжали сотрудники «Ямалспаса» и МЧС. «Сотрудники деблокировали и извлекли пострадавшего мужчину, после чего передали его в карету скорой помощи», – рассказали в пресс-службе управления.

Прокуратура ЯНАО сообщила о начале проверки по факту столкновения. На место выезжал прокурор Салехарда Евгений Губкин. Он уточнил, что в автобусе в момент ДТП был один человек, он не пострадал.

Салехард, Наталья Ефремова

