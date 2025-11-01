Ямалец пытался убить малознакомого человека.
Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 13 октября 2025 года в Новом Уренгое между двумя малознакомыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый вооружился ножом и нанес потерпевшему множественные удары в шею и спину. Убить оппонента помешали свидетели, пострадавший был своевременно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Собранные в ходе следствия доказательства легли в основу обвинения. В настоящее время уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.
Новый Уренгой, Елена Васильева
