Суббота, 1 ноября 2025, 09:14 мск

Ямалец пытался убить малознакомого человека

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 13 октября 2025 года в Новом Уренгое между двумя малознакомыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый вооружился ножом и нанес потерпевшему множественные удары в шею и спину. Убить оппонента помешали свидетели, пострадавший был своевременно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Собранные в ходе следствия доказательства легли в основу обвинения. В настоящее время уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

