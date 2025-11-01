Ямалец пытался убить малознакомого человека.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 13 октября 2025 года в Новом Уренгое между двумя малознакомыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый вооружился ножом и нанес потерпевшему множественные удары в шею и спину. Убить оппонента помешали свидетели, пострадавший был своевременно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Собранные в ходе следствия доказательства легли в основу обвинения. В настоящее время уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube