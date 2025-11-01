Ямалец получил 10 месяцев принудительных работ за регистрацию в своем жилье таджика

Житель Пуровского района Ямала судом наказан на фиктивную регистрацию в своем жилье иностранца и гражданина России.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина из личной заинтересованности зарегистрировал гражданина России и республики Таджикистан в своем жилом помещении. При этом в действительности зарегистрированные лица никогда не проживали в этом помещении.



Cудом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев, замененного на принудительные работы на аналогичный срок, с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства.



Приговор в законную силу не вступил.

Салехард, Елена Васильева

