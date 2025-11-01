Два ямальских подростка украли 250 тысяч и часы и сбежали на Алтай

На Ямале два подростка украли деньги с чужой карты, наручные часы и бежали на Алтай.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, события разворачивались следующим образом: в Тарко-Сале ночь с 29 на 30 августа 2025 года двое несовершеннолетних после распития спиртных напитков похитили у своей знакомой банковскую карту. С этой картой они уехали в Губкинский, где в одном из банкоматов города сняли 250 000 рублей и потратили их на личные нужды. Банковскую карту подростки потом уничтожили.

Кроме того, в тоже время в Тарко-Сале один из подростков совершил кражу наручных часов из салона автомобиля.

После совершенных преступлений, оба подростка скрылись с территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе поисковых мероприятий их задержали в Алтайском крае, откуда доставили в следственные органы. В ходе процессуальных действий у одного из подозреваемых изъяли похищенные часы. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ходе предварительного следствия будут приняты меры к возмещению ущерба, причинённого потерпевшей.

Тарко-Сале, Елена Васильева

