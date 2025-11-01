Ямальские оленеводы начинают перегонять стада – водителей просят быть осторожными на дорогах

Ямальские оленеводы начинают осенний перегон поголовья – власти рекомендуют водителям быть особенно внимательными и следить за соблюдением скоростного режима, чтобы предотвратить возможные дорожные происшествия.

На данный момент, кочевые оленеводы с северными стадами подошли к населенным пунктам Белоярск и станции Обская в Приуральском районе ЯНАО. По сообщениям местных властей, скоро начнется массовый перегон оленей через трассы и переправы по льду реки Обь.

«Уже сейчас оленеводы подкосили стада к поселкам Белоярск, к станции Обской, к Харпу. Они находятся на левобережной части Оби. Проводится убойная кампания. Люди ждут начала ледостава. Как только лед замерзнет и будет достаточно толстым, они начнут переходить, поэтому автомобилистам нужно иметь это в виду», – пояснил Юрий Лаптандер, начальник отдела АПК и КМНС администрации Приуральского района.

Особое внимание стоит уделить дорогам вблизи населенных пунктов и участков с ограниченной видимостью.

Автоинспекторы призывают водителей проявлять особую осторожность и снижать скорость перед встречей с животными на дорогах Ямала, сообщают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

