5 ноября 2025

Ямалец подарил внуку двустволку, на которую сам не имел разрешения

На Ямале дед подарил внуку двуствольное ружье, на которое сам не имел необходимых разрешений.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре 2022 года житель села Ратта, находясь на угодьях, расположенных на берегу реки Большая Ширта, подарил внуку двуствольное ружье. Оружие хранилось в охотничьей избе, разрешения на него и на боеприпасы к нему у мужчины не было.

В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. Судом также учтен преклонный возраст и состояние здоровья подсудимого.

По результатам рассмотрения уголовного дела виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Красноселькуп, Елена Васильева

