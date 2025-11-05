Аэропорт Нового Уренгоя закрыт из-за ветра

Аэропорт Нового Уренгоя закрыт для самолётов – из-за ветра он не может принимать суда. Два самолёта ушли на запасные аэродромы.

«По причине неблагоприятных метеорологических условий воздушное судно чартерного рейса YC-9735 авиакомпании «Ямал» из Тюмени ушло на запасной аэродром в Салехард, а воздушное судно чартерного рейса S7-5335 авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска ушло на запасной аэродром в Нижневартовск», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Задерживается вылет бортов в Тюмень и Новосибирск.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

