
Четверг, 6 ноября 2025, 07:06 мск

На Ямале ребёнок на снегокате врезался в дерево и травмировался

фото – Мужи Информ

В селе Горки Шурышкарского района 12-летний ребёнок на самокате врезался в дерево. Он катался вместе с друзьями на необорудованной горке. ЧП случилось 2 ноября, пишет «Мужи Информ».

Ребёнка доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии, после чего транспортировали санавиацией в Салехард.

Проверку по факту ЧП проводит следственный комитет. Силовики намерены проверить работу местной администрации.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

