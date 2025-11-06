На Ямале ребёнок на снегокате врезался в дерево и травмировался

В селе Горки Шурышкарского района 12-летний ребёнок на самокате врезался в дерево. Он катался вместе с друзьями на необорудованной горке. ЧП случилось 2 ноября, пишет «Мужи Информ».

Ребёнка доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии, после чего транспортировали санавиацией в Салехард.

Проверку по факту ЧП проводит следственный комитет. Силовики намерены проверить работу местной администрации.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube