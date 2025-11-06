В Лабытнанги сгорел жилой дом

В Лабытнанги сегодня ночью сгорел частный жилой дом. Пострадавших и погибших нет – житель строения смог самостоятельно эвакуироваться. Речь идёт о доме по адресу пер. Васильковый, 3.

Как сообщили в управлении МЧС ЯНАО, сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС в 01:48 час. Причину устанавливают дознаватели.

Открытый огонь ликвидировали в 3:52.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

