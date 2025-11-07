российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 ноября 2025, 09:29 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Новом Уренгое два человека погибли на пожаре в жилом доме

В Новом Уренгое следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины в результате пожара.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагедия случилась утром 7 ноября. В МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома 2/1 в мкр. Оптимистов. В ходе тушения возгорания спасателями были обнаружены тела женщины и мужчины.

По факту гибели людей следователями следственного отдела по городу Новый Уренгой организовано проведение доследственной проверки. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся другие процессуальные действия, в том числе опрашиваются очевидцы. Причины смерти устанавливаются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия,