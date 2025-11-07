В Новом Уренгое два человека погибли на пожаре в жилом доме

В Новом Уренгое следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины в результате пожара.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагедия случилась утром 7 ноября. В МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома 2/1 в мкр. Оптимистов. В ходе тушения возгорания спасателями были обнаружены тела женщины и мужчины.

По факту гибели людей следователями следственного отдела по городу Новый Уренгой организовано проведение доследственной проверки. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся другие процессуальные действия, в том числе опрашиваются очевидцы. Причины смерти устанавливаются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

