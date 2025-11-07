Минтруд предлагает лишать пособия малообеспеченных ямальцев с крупными сбережениями на счетах

Федеральные чиновники предлагают проверять получателей единых пособий на предмет наличия неучтённого заработка. Сделать этот хотят с помощью ревизии поступлений на счета и вклады тех, кто претендует на получение матпомощи от государства. Сначала предлагают провести подобный эксперимент в трёх регионах России – Московской области, ХМАО и ЯНАО. Речь идёт о ежемесячных пособиях в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Минтруд подготовил соответствующий проект постановления правительства. Почему это нужно делать сейчас и почему начать планируется с нефтегазовых регионов – ведомство не объясняет. Можно предположить, что выбраны субъекты с самым высоким уровнем жизни.

Как пишет Минтруд в проекте постановления, планируется изучать движение денег на счетах всех членов семьи тех, кто обратиться за пособием. Ревизии подвергнутся операции за год, предшествовавший дате назначения пособия.

«Если сумма поступивших денежных средств на счета, вклады в совокупности всем членам семьи равна или больше величины, равной 200 процентам совокупного дохода семьи, то принимается решение об отказе в назначении ежемесячного пособия», – предлагает Минтруд.

Первый этап подготовительный – планируется провести до 31 июля. Непосредственный учёт сведений хотят начать уже с 1 октября 2026 года.

Проект постановления пока выставлен на общественное обсуждение. Комментариев от других ведомств и участников обсуждения в нём пока нет.

Как уточняют в Минтруде, единое пособие, которое будет выплачиваться по новым критериям – это адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека при проведении комплексной оценки нуждаемости.

Ханты-Мансийск, Салехард, Наталья Ефремова

