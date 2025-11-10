Ямалец избил и задушил знакомую

На Ямале мужчина убил свою знакомую. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР ЯНАО, преступление было совершено вечером 29 октября. Обвиняемый и его жертва распивали спиртное, когда между ними случился конфликт.

Известно, что ямальчанин сначала избил женщину, а потом задушил. Она умерла на месте до приезда скорой.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрос фигуранта, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз. Убийца решением суда помещен под арест.

Лабытнанги, Елена Васильева

