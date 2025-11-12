На Ямале из-за столкновения автомобиля с автобусом погиб водитель

Рано утром 12 ноября на участке автодороги «Карамовская» легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Машины съехали в кювет и загорелись. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщают в пресс-службе управления МЧС ЯНАО – сотрудники ведомства выезжали на место, как только получили сигнал о бедствии. Спасатели потушили транспортные средства.

«По предварительной информации, около 05:30 на 6 км автодороги «Карамовская» в результате столкновения автомобиля Dodge и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали в кювет, после чего произошло возгорание»,– уточнили в Госавтоинспекции Ямала.

фото – ГИБДД ЯНАО

Ноябрьск, Наталья Ефремова

