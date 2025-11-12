Турпоток в Арктику в 2025 году составит примерно 1,5 млн человек

Туристический поток в Арктику в текущем году составит около 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Прогнозируется рост на 200 тысяч человек, в прошлом году регионы Арктической зоны посетило примерно 1,3 млн человек.

По данным пресс-службы, в 2024 году самыми популярными регионами у туристов стали Мурманская область, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рост турпотока в эти регионы в 2024 году составил 6-10%.

Отметим, что на Ямале сейчас можно посмотреть яркие полярные сияния – из-за сильной солнечной активности и вызываемой им магнитной бури практически каждую ночь ямальцы наблюдают светящиеся столбы и сильные сияния разных цветов. Социальные сети пестрят красивыми фото этих явлений.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube