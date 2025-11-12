российское информационное агентство 18+

Среда, 12 ноября 2025, 12:20 мск

В Приуралье три человека уехали на снегоходе и пропали

В Приуралье полиция и волонтеры ведут поиск трех челлвек, которые еще 10 ноября уехали на снегоходе и пропали.

Как сообщает ИА «Приуралье», 10 ноября вечером три человека выехали из Белоярска в сторону чума на снегоходе «Буран» и пропали, 11 числа на связь не выходили. Предположительно, они направились на север от села.
Сегодня с 9 утра на поиски выдвинулись глава Белоярска, участковый полиции и двое родственников на снегоходе и трэколе.

Салехард, Елена Васильева

