В Приуралье три человека уехали на снегоходе и пропали

В Приуралье полиция и волонтеры ведут поиск трех челлвек, которые еще 10 ноября уехали на снегоходе и пропали.

Как сообщает ИА «Приуралье», 10 ноября вечером три человека выехали из Белоярска в сторону чума на снегоходе «Буран» и пропали, 11 числа на связь не выходили. Предположительно, они направились на север от села.

Сегодня с 9 утра на поиски выдвинулись глава Белоярска, участковый полиции и двое родственников на снегоходе и трэколе.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube