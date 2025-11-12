«Новоуренгойскую буровую компанию» заставят заплатить за дизельное топливо, попавшее в реку

На Ямале транспортный прокурор потребовал возместить ущерб, причиненный водному объекту в результате розлива дизельного топлива.

Инцидент, о котором идет речь, случился в июле этого года, сообщает пресс-служба УТП. С принадлежащей ООО «Новоуренгойская буровая компания» баржи, следовавшей в судовом составе с буксирным теплоходом «Отдых», в реку Антипаётаяха Тазовского района вытекло 20 литров дизельного топлива.

Размер вреда, причиненного загрязнением водному объекту как объекту охраны окружающей природной среды, составил около 580 тысяч рублей.

В связи с чем, транспортной прокурор направил исковое заявление в Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа о взыскании с компании ущерба, причиненного окружающей среде.

Новый Уренгой, Елена Васильева

