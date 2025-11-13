Проектная экспедиция «ЭтноАрктика» стартовала на Ямале

На Ямале началась проектная экспедиция «ЭтноАрктика». Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, она продлится до 18 ноября. Ее цель – разработка концепции этнографического парка «Арктика», который станет частью крупнейшего туристического кластера «Рай-Из» на Полярном Урале.

Участники экспедиции – почти два десятка студентов профильных отраслей вузов Тюмени, Санкт-Петербурга и Москвы. В рамках проекта их поделят на две команды и распределят роли в соответствии с их учебной специализацией. Участники проведут исследовательскую работу и создадут комплексную концепцию этнопарка, включая модель его пространственной организации: от архитектурного облика и культурного наполнения до экономического обоснования проекта.

Важной частью экспедиции станет выезд на территорию будущего туристического кластера. Молодые люди посетят музеи и этнографические комплексы, а также получат уникальный опыт, побывав на стойбище оленеводов.

«Новый туристический кластер призван стать точкой притяжения для российских и иностранных туристов, а этнопарк «Арктика» – его ключевым объектом, позволяющим погрузиться в уникальное этнокультурное наследие коренных малочисленных народов Севера. Создание такого парка способствует развитию устойчивого регионального туризма, поддержке местных сообществ и укреплению межкультурного диалога», – рассказал генеральный директор АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» Олег Клочков.

Салехард, Елена Васильева

