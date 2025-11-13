Слесарь-электрик получил 150 тысяч за травму руки на работе

Ямалец получил компенсацию за травму, полученную на работе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, мужчина быыл трудоустроен в ООО «Борец-Муравленко».

Работая слесарем-электриком, он получил производственную травму кисти. По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, что его причиной явилось нарушение технологического процесса ремонта погружных электродвигателей.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшего денежных средств в счет компенсации морального вреда.

При рассмотрении дела в суде стороны заключили мировое соглашение, на работодателя возложена обязанность выплатить полагающуюся компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

Определение суда исполнено в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube