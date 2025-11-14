Для ветеранов СВО на Ямале в бюджетных структурах резервируют места

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал несколько новых мер поддержки для участников специальной военной операции. В регионе стартует комплексная программа социальной адаптации для ветеранов боевых действий. Каждый боец получит персонального куратора, который поможет не только с восстановлением здоровья, но и с обучением и трудоустройством.

Как рассказывают в пресс-службе главы округа, всего в программе задействованы 800 специалистов на местах. Это сотрудники управлений соцзащиты, администраций муниципальных образований и депутаты.

По словам г-на Артюхова, власти ищут места работы для вернувшихся из зоны СВО уже сейчас.

«Создаём условия для тех, кто по возвращении из зоны СВО будет нуждаться в трудоустройстве. В бюджетных организациях резервируются рабочие места. Для ветеранов, которые захотят открыть свое дело, с нового года в два раза увеличиваем размер поддержки – до 500 тыс. рублей. Впервые в 2026 году запустим специальный бизнес-акселератор для ветеранов, лучшие проекты которых смогут получить гранты на развитие до одного миллиона рублей», – рассказал глава округа на форуме муниципальных депутатов.

Также близка к открытию «Школа психологического сопровождения «СВОИ. БЛИЗКИЕ». Предполагается, что супруги и матери участников СВО научатся помогать бойцам справляться с пережитым стрессом.

Губернатор Ямала также поручил депутатам провести межмуниципальный форум добровольцев, помогающих СВО, по аналогии с форумом «Патриоты Урала».

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube