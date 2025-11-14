Ямальчанка в пьяной соре воткнула нож в грудь знакомому

23-летняя жительница Ямальского района пыталась убить человека.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в августе 2025 года обвиняемая выпивала и поссорилась со своим знакомым. После этого она взяла нож и воткнула его в грудь потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Салехард, Елена Васильева

