Пятница, 14 ноября 2025, 14:52 мск

Губернатор Артюхов анонсировал Год здоровья на Ямале

фото – пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов объявил 2026 год на Ямале годом здоровья. Он отметил, что региональные чиновники постараются популяризировать здоровые привычки, а акте уделит ещё больше внимания оснащению больниц и подготовке врачей.

«Сейчас активно создаём план мероприятий. Большой блок будет связан с вопросами медицины: запустим новые объекты здравоохранения, продолжим оснащать наши больницы новым оборудованием, повышать квалификацию врачей. Отдельное внимание уделим просветительским проектам: популяризации здорового образа жизни и формированию у детей полезных привычек. Откроются новые спортобъекты»,– рассказал г-н Артюхов в своём аккаунте в соцсетях.

Он уточнил, что для повышения квалификации медработников регион сотрудничает с московским кадровым центром.

Салехард, Наталья Ефремова

