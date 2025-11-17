Пьяный ямалец ножом пытался убить собутыльника

Ямалец получил шесть лет колонии за попытку убить собутыльника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июле 2025 года 26-летний молодой человек пил со своим знакомым и в процессе потребления спиртного решил его убить. Он взял кухонный но и начал ударять собутыльника в спину, грудь, лицо. Пострадавший отбивался и пытался забрать нож. В итоге он и два свидетеля нападения забрали у подсудимого нож.

Потерпевшему была оказана помощь, нападавший был арестован. По решению суда он проведет 6 лет в колонии строго режима.

Надым, Елена Васильева

