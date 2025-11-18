На Ямале готовят к открытию главную ледовую переправу

На Ямале готовят к открытию главную ледовую переправу. Она начнет работать с 1 декабря 2025 года, сообщает Дептранс.

Пока же перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги по Оби осуществляются суднами на воздушной подушке.

«12 ноября компания начала замораживать ледовую поверхность на переправе между городами Салехард и Лабытнанги. Работа ведется от береговой зоны и продвигается дальше.Для обеспечения безопасного передвижения в общественных местах предусмотрена плита для льда высотой не менее 35 см», – поясняет Дептранс.

В случае, если лед намерзнем раньше и погода позволит, переправу откроют раньше 1 декабря.

Салехард, Елена Васильева

