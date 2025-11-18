В Новом Уренгое коммерческая фирма не платила зарплаты сотрудникам

В Новом Урегное ода из коммерческих фирм не платила зарплаты сотрудникам. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, руководитель, которая сейчас находится в статусе обвиняемой, имела возможность, но не платила с марта по ноябрь 2025 года заработную плату работнику, перед которым образовалась задолженность на сумму более 35 тыс. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение гражданину причиненного ущерба и установление всех обстоятельств преступления.

Кроме того, ранее сообщалось, что генеральной директор этой же организации с апреля 2024 года по февраль 2025 года не выплачивала заработную плату другому работнику. Общая сумма задолженности составила более 239 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступлений уточняются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

